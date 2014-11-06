TABLE-Square Enix Holdings -2014/15 group forecast

Nov 6 (Reuters) Square Enix Holdings Co Ltd CONSOLIDATED EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
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to March 31, 2015 to March 31, 2015
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FORECAST FORECAST Sales 150.00 - 160.00 140.00 - 150.00 Operating 11.00 - 16.00 5.00 - 10.00 Recurring 11.00 - 16.00 5.00 - 10.00 Net 7.00 - 10.50 3.50 - 6.50 EPS 60.73 yen - 91.09 yen 30.38 yen - 56.42 yen
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