(予定を追加しました)
［７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -
●海外分● ◇イベント ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ＡＰＥＣ閣僚会議（北京、８日まで） 00:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 00:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（パリ） 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 15:15 イエレン米ＦＲＢ議長が仏中銀主催シンポジウムで講演（パリ）
「Central Banking: 'The Way Forward?」 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 19:30 タルーロ米ＦＲＢ理事がシンポジウムで講演
Saturday, 08 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ閣僚会議（北京、最終日）
Monday, 10 November, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：10月末外貨準備高 - 1330 三菱電機 経営戦略説明会 1530 日本：経団連会長会見 - ●海外分● ◇指標 10~15Nov 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct 10~15Nov 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct 10Nov 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Oct
◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）１１日まで 18:00 米財務省３年債入札 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
Time Unknown 日本：10月景気ウォッチャー調査（内閣府） -
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(１０月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債(１１月債)の発行予定額等 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：10月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外分● ◇指標 ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）最終日
◇休場 米：ベテランズデー（債券市場は休場）
Wednesday, 12 November, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：9月第３次産業活動指数（経済産業省） - ●海外分● ◇イベント 08:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） 10:30 英中銀四半期インフレ報告 18:00 米財務省１０年債入札
◇決算予定 Nov 12 Tencent Holdings 0700.HK 9-mth results 12 Nov AMC Q1 2015 Cisco Systems Inc
Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------------- 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 -
1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省） - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 Nov 韓国：中銀金利発表 Nov Ｇ２０財務相会議（豪ブリスベーン、１５日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart
Friday, 14 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 1530 日本：10月投信概況 -
●海外分● ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 Saturday, 15 November, 2014----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン １６日まで） Sunday, 16 November, 2014----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン 最終日） Monday, 17 November, 2014---------------------------------------------- 0850 ７─９月期GDP１次速報（内閣府）(予測中央値：前期比年率＋2.1％） -
●海外分● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ
Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 - Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 -
●海外分● ◇イベント 19:00 １０月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
Thursday, 20 November, 2014----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省変動利付２・５・７年債入札条件 16:00 米財務省●年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
Friday, 21 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Friday, 28 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1230 日本：１１月国際投資戦略調査 - Tuesday, 02 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1500 日本：ファーストリテイリング １１月国内ユニクロ既存店売上高速報 - Friday, 05 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊日本国内の予定には一部の経済指標を含めています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文