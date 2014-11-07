中国・香港株式市場・前場＝中国続伸、人民銀の流動性支援策を好感　香港は反発　

［上海 ７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2440.290 14.426高 1265.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2427.898 2.034高 前営業日終値 2425.864 6.610高 1794.4億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23682.64 33.33高 401.5億香港ドル 寄り付き 23607.65 41.66安 前営業日終値 23649.31 46.31安 583.3億香港ドル 中国株式市場は続伸で前場を終了。「中期貸出制度（ＭＬＦ）」と呼ばれる枠組みを 通じた中国人民銀行（中央銀行）の流動性供給が明らかになったことが押し上げ材料。 香港は反発した。証券株主導で、序盤の下げから切り返した。 上海総合指数 は１４．４２６ポイント（０．５９％）高の２４４０．２９０ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１８．７４０ポイント（ ０．７５％）高の２５２４．８０７。 ハンセン指数 は３３．３３ポイント（０．１４％）高の２万３６８２．６４。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１０２．２３ポイント（０．９７％ ）高の１万０６７０．９２。 人民銀はＭＬＦを通じ、７６９５億元（１２５８億ドル）相当の３カ月物資金を銀行 に供給した。