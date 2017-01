アジア通貨動向（7日）＝ウォンが約1年半ぶりの週間下落率、米雇用統計に注目

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが下落。週 間ベースで約1年半ぶりの下落率となりそうだ。7日に発表される米雇用統計で米連邦準 備理事会(FRB)による利上げ機運が高まるとの見方から米ドルが上昇している。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は「(各 国の)金融政策のばらつきを背景に、アジア通貨の下降トレンドは続いている」と指摘。 ウォン は円安を受けてアジア通貨の下落を主導する可能性があると付け加えた 。 アジアの各中央銀行が緩和的なスタンスを取る一方、FRBは来年央に利上げすると 見込まれている。 ウォン/ドルは週間ベースで2.2%下落。トムソン・ロイターのデータによると、 2013年6月下旬以来の大幅な下落率。 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS) は顧客向けノートで「韓国ウ ォンは向こう数週間および数カ月、円/ドル相場に強く反応すると見込まれる」と指摘し た。 韓国と日本の企業は、自動車などの製品をめぐり世界市場で競合関係にある。 週間ベースでみると、マレーシアリンギ は対ドルで1.7%安。2013年 9月下旬以来の週間下落率となっている。原油安などが同国経済の打撃になるとの見方か ら、外国人投資家がリンギ売りを出した。 タイバーツ が1.0%下落、シンガポールドル は0.8%下落、イ ンドネシアルピア も0.6%下落。このほか、台湾ドル とフィリピンペ ソ がともに0.4%安。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.29 115.22 -0.06 Sing dlr 1.2960 1.2959 -0.01 Taiwan dlr 30.603 30.605 +0.01 Korean won 1092.70 1083.80 -0.81 Baht 32.89 32.82 -0.24 Peso 45.07 45.00 -0.14 Rupiah 12152.00 12135.00 -0.14 Rupee 61.54 61.41 -0.20 Ringgit 3.3450 3.3365 -0.25 Yuan 6.1158 6.1123 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.29 105.28 -8.69 Sing dlr 1.2960 1.2632 -2.53 Taiwan dlr 30.603 29.950 -2.13 Korean won 1092.70 1055.40 -3.41 Baht 32.89 32.86 -0.10 Peso 45.07 44.40 -1.49 Rupiah 12152.00 12160.00 +0.07 Rupee 61.54 61.80 +0.43 Ringgit 3.3450 3.2755 -2.08 Yuan 6.1158 6.0539 -1.01