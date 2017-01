20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合1日目 0830 1月ロイター短観 1030 日本:5年利付国債の入札発行 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1145 富士通 新型PCタブレット 発表会 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1300 日本:12月マンション発売(不動産経済研究所) 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 日本:12月コンビニ売上高 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 1月19日(月) ◇指標 09:00 ユーロ圏経常収支(ECB) Nov ●海外分● ◇イベント ◇休場 米国(キング牧師生誕記念日) ◇決算予定 1月20日(火) ◇指標 20Jan 02:00 中国GDP(国家統計局) Q4 20Jan 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Dec [CN IO=ECI] 20Jan 07:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Dec 20Jan 08:00 台湾:輸出受注 Dec 20Jan 10:00 独景気期待指数(ZEW) Jan 20Jan 12:00 トルコ:中銀金利発表 Jan 20Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20Jan 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Jan ●海外分● ◇イベント IMF世界経済見通し 15:00 パウエル米FRB理事が会合に参加 "Reforming U.S. Dollar LIBOR" 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley