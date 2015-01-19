20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 0830 1月ロイター短観 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1145 富士通 新型ＰＣタブレット 発表会 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1300 日本：12月マンション発売（不動産経済研究所） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 日本：１２月コンビニ売上高 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１９日（月） ◇指標 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Nov ●海外分● ◇イベント ◇休場 米国（キング牧師生誕記念日） ◇決算予定 １月２０日（火） ◇指標 20Jan 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q4 20Jan 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec [CN IO=ECI] 20Jan 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Dec 20Jan 08:00 台湾：輸出受注 Dec 20Jan 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 20Jan 12:00 トルコ：中銀金利発表 Jan 20Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20Jan 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan ●海外分● ◇イベント ＩＭＦ世界経済見通し 15:00 パウエル米ＦＲＢ理事が会合に参加 "Reforming U.S. Dollar LIBOR" 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley