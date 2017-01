21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証1部指定 ファーマライズホールディングス 東証2部から All Day 日本:日銀金融政策決定会合2日目 - 0700 日本:1月ロイター企業調査 - 1300 日本:12月マンション発売(不動産経済研究所) 1400 日本:11月景気動向指数CI改訂(内閣府) - 1400 日本:12月のスーパー売上高 - 1400 日本:12月のショッピングセンター売上高 - 1530 日本:黒田日銀総裁、会見 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 1月20日(火) ◇指標 20Jan 07:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Dec 20Jan 08:00 台湾:輸出受注 Dec 20Jan 10:00 独景気期待指数(ZEW) Jan 20Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20Jan 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Jan ●海外分● ◇イベント IMF世界経済見通し 12:00 トルコ:中銀金利発表 Jan 15:00 パウエル米FRB理事が会合に参加 "Reforming U.S. Dollar LIBOR" 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley 1月21日(水) ◇指標 21Jan 09:30 ILO方式英失業率(国立統計局) Nov 21Jan 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 21Jan 13:30 米住宅着工件数(商務省) Dec ●海外分● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説(現地時間20日) 09:30 英金融政策委員会の議事録 Jan 15:00 カナダ:中銀金利発表 19:30 イエレン米FRB議長が金融安定監督評議会の会合に出席 フラジル:中銀金利発表 世界経済フォーラム年次会合(ダボス、24日まで) ◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc 21 Jan AMC Q4 2014 American Express Co