21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ファーマライズホールディングス 東証２部から All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 - 0700 日本：1月ロイター企業調査 - 1300 日本：12月マンション発売（不動産経済研究所） 1400 日本：11月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：１２月のスーパー売上高 - 1400 日本：１２月のショッピングセンター売上高 - 1530 日本：黒田日銀総裁、会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２０日（火） ◇指標 20Jan 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Dec 20Jan 08:00 台湾：輸出受注 Dec 20Jan 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 20Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20Jan 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan ●海外分● ◇イベント ＩＭＦ世界経済見通し 12:00 トルコ：中銀金利発表 Jan 15:00 パウエル米ＦＲＢ理事が会合に参加 "Reforming U.S. Dollar LIBOR" 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley １月２１日（水） ◇指標 21Jan 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Nov 21Jan 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 21Jan 13:30 米住宅着工件数（商務省） Dec ●海外分● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説（現地時間２０日） 09:30 英金融政策委員会の議事録 Jan 15:00 カナダ：中銀金利発表 19:30 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の会合に出席 フラジル：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次会合（ダボス、２４日まで） ◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc 21 Jan AMC Q4 2014 American Express Co