アジア通貨動向（19日）＝中国人民元が下げ主導、タイバーツは上昇

[ソウル 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場では、中国の人民元CNY= CFXSが新興国通貨の下げを主導している。金融商品に対する当局の取り締まりを受けて 中国株が下落していることに加え、中国人民銀行(中央銀行)が元安方向に基準値を設定 したことを受けた。 マレーシアリンギ が下落。原油安や人民元安を受けた。マレーシアのナジブ 首相は20日、原油安に対応するため、予算の見直しを含む政策変更を発表する見通し。 マレーシア系銀行筋は「予算がどの程度削減・修正されるのか不透明だ」と述べた。 インドネシアルピア も企業のドル需要を背景に下落。 半面、タイバーツ は一時0.5%高の1ドル=32.48バーツと、約3カ 月ぶりの高値を付けた。海外機関投資家から買いが入った。バンコク駐在のトレーダーは 「バーツはアジアの安全通貨の1つとみなされた」と指摘。ただ、アナリストによると、 中銀の介入を背景に上げ幅を縮小した。 週内に欧州中央銀行(ECB)の理事会を控え、投資家はアジア新興国通貨のポジシ ョンを大きく積み上げることには慎重となっている。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.05 117.67 +0.53 Sing dlr 1.3276 1.3265 -0.08 Taiwan dlr 31.505 31.645 +0.44 Korean won 1076.17 1077.30 +0.11 Baht 32.55 32.64 +0.28 *Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12600.00 12585.00 -0.12 Rupee 61.67 61.87 +0.32 Ringgit 3.5625 3.5595 -0.08 Yuan 6.2174 6.2066 -0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.05 119.66 +2.23 Sing dlr 1.3276 1.3260 -0.12 Taiwan dlr 31.505 31.718 +0.68 Korean won 1076.17 1099.30 +2.15 Baht 32.55 32.90 +1.08 Peso 44.68 44.72 +0.10 Rupiah 12600.00 12380.00 -1.75 Rupee 61.67 63.03 +2.21 Ringgit 3.5625 3.4965 -1.85 Yuan 6.2174 6.2040 -0.22 *フィリピン市場は休場