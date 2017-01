アジア通貨動向（20日）＝大半が下落、マレーシアリンギが約6年ぶり安値

[ソウル 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨市場では、マレーシアリンギ が約6年ぶりの安値を付けた。原油安を受けて政府が経済目標を修正したことが手掛かり 。また、アジア新興国通貨はドル高、世界経済の減速を背景に大半が下落した。 マレーシアのナジブ首相は20日、原油価格の急落による石油関連収入の減少を受け 、2015年の財政赤字目標を国内総生産(GDP)比で当初の3.0%から3.2%に 修正した。2015年の成長率予想は、5─6%から4.5─5.5%に下方修正した。 これを受け、リンギ は一時0.9%安の1ドル=3.6030リンギと、2 009年4月以来の安値を付けた。 CIMBインベストメント・バンク(クアラルンプール)の地域金利・為替戦略部門 責任者、スレシュ・クマール・ラマナサン氏は「リンギは向こう数四半期、3.60─3 .70リンギのボックス相場にとどまりそうだ」と指摘した。 トムソン・ロイターのデータによると、今月に入ってからのリンギの下落率は2.9 %となっており、アジア通貨の中で最もパフォーマンスが悪い。マレーシアは純石油輸出 国のため、原油安による負の影響を受けやすいとみられている。 韓国ウォン はアジア新興国通貨の下げを主導。幅広い主要通貨に対するド ル高が背景。 マレーシアの銀行筋は「中国の経済成長率が24年ぶりの低水準となり、国際通貨基 金(IMF)が世界の成長率見通しを引き下げた。アジア通貨に対してロングにするとい うことはできない」と述べた。 一方、インドネシアルピア は上昇に転じた。きょう実施される国債入札に対 する需要が背景。 *0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.26 117.54 -0.61 Sing dlr 1.3384 1.3333 -0.38 Taiwan dlr 31.586 31.552 -0.11 Korean won 1087.40 1078.00 -0.86 Baht 32.71 32.58 -0.40 Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12580.00 12617.00 +0.29 Rupee 61.86 61.71 -0.24 Ringgit 3.6000 3.5715 -0.79 Yuan 6.2159 6.2203 +0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.26 119.66 +1.18 Sing dlr 1.3384 1.3260 -0.93 Taiwan dlr 31.586 31.718 +0.42 Korean won 1087.40 1099.30 +1.09 Baht 32.71 32.90 +0.58 Peso 44.68 44.72 +0.10 Rupiah 12580.00 12380.00 -1.59 Rupee 61.86 63.03 +1.89 Ringgit 3.6000 3.4965 -2.88 Yuan 6.2159 6.2040 -0.19