米金融・債券市場＝長期債需要膨らむ、ＥＣＢのＱＥ観測で利回り追求が加速

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時34分 112*30.00=2.3906% 10年債 米東部時間15時32分 103*31.50=1.8051% 5年債 米東部時間15時32分 101*17.50=1.3007% 2年債 米東部時間15時30分 100*07.50=0.5035% 休場明け20日の米金融・債券市場では、30年債がけん引する格好で国債価格が上 昇した。欧州中央銀行(ECB)が今週開催の理事会で量的緩和策を発表するとの期待か ら、とりわけ長期債への需要が膨らんだ。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「ECBが失望を 招くことはないと見込む投資家にとっては、長期資産の確保がまだ不十分との考えが優勢 で、イールドカーブのフラット化が進んだ」と指摘した。 5年物と30年物の米国債利回り格差 は前週末の121ベーシスポイ ント(bp)から111bpに縮小した。 ドイツをはじめ欧州諸国の国債利回りが軒並み過去最低近辺で推移する中、金利がよ り高い米国債は相対的に投資妙味が大きく、またスイス中銀のフラン上限撤廃を受けたユ ーロの先安観もドル建て資産への需要を押し上げている。 午後の取引で、指標10年債 は11/32高、利回りは1.80%。 30年債 は1━7/32高。利回りは2.40%となった。 世界経済の見通しが弱いことも米国債への逃避買いを後押しした。国際通貨基金(I MF)は2015年の世界経済の成長率予想を引き下げたほか、2014年の中国成長率 は懸念されたほど落ち込まなかったものの、24年ぶりの低水準に沈んだ。 Tボンド先物3月限 は10/32高の149─27/32。 Tノート先物3月限 は横ばいの129─27.5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -7.25 (+0.75)