再送-イベントダイアリー

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［２１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 22 January, 2015------------------------------ 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：１月金融経済月報（日銀） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
◇決算予定 22 Jan AMC Q1 2015 Starbucks Corp
Friday, 23 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1000 日本：岩田日銀副総裁講演（アジア開発銀行研究所） - 1400 日本：麻生財務相講演 - 1600 短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合（日銀） -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co Sunday, 25 January, 2015------------------------------
＜海外＞ ギリシャ総選挙 US President Barack Obama visits India (Sun through Tues).
Monday, 26 January, 2015------------------------------ 0850 日本：１２月貿易統計（財務省） - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１８、１９日分） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付国債(２月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1530 日本：経団連会長会見 - 1700 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Tuesday, 27 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：１２月企業向けサービス価格指数（日銀） -
＜海外＞ ◇イベント 18:00 米財務省２年・変動利付２年債入札 ＥＵ財務相理事会 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２８日まで）
◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc
◇休場
Wednesday, 28 January, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債（２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 米財務省５年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） ◇決算予定 28 Jan BMO Q4 2014 Boeing Co 28 Jan AMC Q4 2014 Facebook Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Thursday, 29 January, 2015------------------------------ 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） 13:00 南ア：中銀金利発表 18:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results
Friday, 30 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：12月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本：12月労働力調査・完全失業率（総務省） - 0830 日本：12月家計調査・実質消費支出（総務省） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 09:30 ロシア：中銀金利発表 Jan ◇決算予定 Monday, 02 February, 2015------------------------------
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 米予算教書
◇決算予定 ◇休場 マレーシア
Tuesday, 03 February, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：１月マネタリーベース（日銀） -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" ◇決算予定 ◇休場 マレーシア
Wednesday, 04 February, 2015------------------------------ 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（仙台） - 1100 日本：高橋進日本総研理事長インタビュー - 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（仙台） -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 ◇決算予定
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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