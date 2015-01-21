22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：１月金融経済月報（日銀） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２１日（水） ◇指標 21Jan 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Nov 21Jan 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 21Jan 13:30 米住宅着工件数（商務省） Dec ●海外分● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Jan 15:00 カナダ：中銀金利発表 19:30 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の会合に出席 フラジル：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次会合（ダボス、２４日まで） ◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc 21 Jan AMC Q4 2014 American Express Co １月２２日（木） ◇指標 22Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 22Jan 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Nov 22Jan 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 22Jan 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q4 ●海外分● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 22 Jan AMC Q1 2015 Starbucks Corp