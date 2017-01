アジア通貨動向（21日）＝ＥＣＢ緩和期待で大半が上昇、リンギは約6年ぶり安値

[ソウル 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場では、欧州中央銀行(E CB)が量的緩和の導入を決めるとの期待感を背景に大半が上昇。ただ、マレーシアリン ギは約6年ぶり安値を付けている。 マレーシア政府は前日、成長率見通しを引き下げた。財政赤字は当初の想定よりも拡 大する見通しで、格付け会社のフィッチ・レーティングスは、マレーシアの格付けを引き 下げる可能性を警告。 リンギ は一時0.5%安の1ドル=3.6250リンギで、2009年4月 以来の安値を付けた。リンギ支援のため中銀が介入したとの観測もあり、下げを一部取り 戻す展開となった。 一方、日銀の政策維持決定を受けて円 買いの動きが強まり、韓国ウォンKRW=K FTCが上昇した。また、資本流入を背景に台湾ドル やインドネシアルピアIDR=I Dが堅調。 ECBが22日に量的緩和策を導入するとの期待が高まり、MSCIアジア太平洋株 価指数(日本を除く) の上昇幅は1%超となった。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.81 118.80 +0.84 Sing dlr 1.3368 1.3367 -0.01 Taiwan dlr 31.544 31.696 +0.48 Korean won 1082.34 1088.40 +0.56 Baht 32.68 32.72 +0.12 Peso 44.55 44.61 +0.13 Rupiah 12530.00 12580.00 +0.40 Rupee 61.61 61.69 +0.13 Ringgit 3.6200 3.6075 -0.35 Yuan 6.2160 6.2142 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.81 119.66 +1.57 Sing dlr 1.3368 1.3260 -0.81 Taiwan dlr 31.544 31.718 +0.55 Korean won 1082.34 1099.30 +1.57 Baht 32.68 32.90 +0.67 Peso 44.55 44.72 +0.38 Rupiah 12530.00 12380.00 -1.20 Rupee 61.61 63.03 +2.30 Ringgit 3.6200 3.4965 -3.41 Yuan 6.2160 6.2040 -0.19