米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ理事会控えポジション巻き戻し

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時14分 111*23.50=2.4434% 10年債 米東部時間16時14分 103*15.50=1.8597% 5年債 米東部時間16時14分 101*11.00=1.3428% 2年債 米東部時間16時09分 100*07.25=0.5074% 21日の米金融・債券市場では利回りが上昇。欧州中央銀行(ECB)役員会が、月 額500億ユーロ(580億ドル)の債券を買い入れる案を提案したとのニュースが伝わ る中、ポジションを巻き戻す動きが出た。カナダ銀行(中央銀行)による予想外の利下げ も材料視された。 序盤の取引では、ECBが22日の理事会で量的緩和(QE)を実施するとの観測が 強まる中、ドル建て資産や長期債への投資妙味が高まるとの思惑から、債券価格は上昇し ていた。 終盤の取引で、指標10年債 は12/32安、利回りは1.84%。 30年債 は25/32安、利回りは2.42%。一時は2.35%まで 低下していた。 Tボンド先物3月限 は24/32安の149─3/32。 Tノート先物3月限 は13.50/32安の129─14/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (-0.25)