UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ理事会控えポジション巻き戻し

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 111*07.00=2.4662% 10年債 米東部時間17時05分 103*11.00=1.8752% 5年債 米東部時間17時05分 101*09.25=1.3542% 2年債 米東部時間17時05分 100*07.00=0.5114% 21日の米金融・債券市場では利回りが上昇。欧州中央銀行(ECB)役員会が、月 額500億ユーロ(580億ドル)の債券を買い入れる案を提案したとのニュースが伝わ る中、ポジションを巻き戻す動きが出た。カナダ銀行(中央銀行)による予想外の利下げ も材料視された。 序盤の取引では、ECBが22日の理事会で量的緩和(QE)を実施するとの観測が 強まる中、ドル建て資産や長期債への投資妙味が高まるとの思惑から、債券価格は上昇し ていた。 終盤の取引で、指標10年債 は12/32安、利回りは1.84%。 30年債 は25/32安、利回りは2.42%。一時は2.35%まで 低下していた。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「誰もがポジシ ョンを解消しているようだ。カナダ中銀の予想外の利下げは市場を動揺させ、イールドカ ーブはスティープ化した」と指摘した。 終盤は、5年および30年債の利回り格差 は109ベーシスポイント (bp)とほぼ変わらずとなった。 カナダ中銀は2010年9月以来1.0%に据え置いてきた政策金利を0.75%に 引き下げた。同時に発表したインフレ、成長見通しも大きく下方修正し、予想外の利下げ で原油安による経済への影響緩和を目指す。 22日のECB理事会を控え、ユーロ圏関係筋はこの日、3月以降、月額500億ユ ーロの債券を購入する案をECBの役員会が提案したと明らかにした。 他の主要中銀による利下げや非標準的な刺激策実施を踏まえ、米連邦準備理事会(F RB)が利上げ開始を遅らせる可能性があるとの見方も台頭した。 また、アナリストの間からは、米利上げによって他国との金利差が拡大すれば、いず れ米景気に打撃を与える恐れがあるとの声も聞かれた。 Tボンド先物3月限 は24/32安の149─3/32。 Tノート先物3月限 は13.50/32安の129─14/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (-0.25)