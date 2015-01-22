再送-23日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 日本上下水道設計 東証２部から 0940 閣議・閣議後会見 1000 岩田日銀副総裁講演（アジア開発銀行研究所） 1230 甘利経済再生相講演（日本アカデメイア） 1400 麻生財務相講演 1430 電事連会長（関電社長）会見 1600 短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合（日銀） 1640 月例経済報告関係閣僚会議 1720 甘利経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２２日（木） ◇指標 22Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 22Jan 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Nov 22Jan 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 22Jan 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q4 ●海外分● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jan 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 22 Jan AMC Q1 2015 Starbucks Corp １月２３日（金） ◇指標 23Jan 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Jan 23Jan 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Dec 23Jan 08:00 台湾：鉱工業生産 Dec 23Jan 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:30 英小売売上高（国立統計局） Dec 23Jan 12:30 ブラジル：経常収支 Dec 23Jan 13:30 カナダ：小売売上高 Nov 23Jan 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec 23Jan 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 23Jan 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec 23Jan 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec ●海外分● ◇イベント 10:00 カーニー英中銀総裁がパネルディスカッションに参加（スイス、ダボス） ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co 23 Jan BMO Q4 2014 McDonald's Corp