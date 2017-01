アジア通貨動向（22日）＝大半が上昇、ＥＣＢの大規模緩和策に期待

[ソウル 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が上昇した。欧州中央銀行(ECB)が大規模な緩和策を打ち出し、アジアの高利回り資 産に注目が集まるのではないかとみられている。 台湾ドル が外国人投資家の需要を背景に一時0.6%高の1米ドル=31. 364台湾ドルとなり、12月19日以来5週間ぶりの高値を付けた。21日まで3営業 日連続で外国人投資家による台湾株の買い越しが続いている。ただ、輸入業者による決済 用の米ドル需要も強い。 インドネシアルピア は債券市場への資金流入を受け、0.4%高の1ドル= 1万2420ルピアとなり、1月2日以来3週間ぶりの高値を付けた。10年物国債利回 り は2013年10月30日以来の水準まで低下(価格は上昇)。国内企業 によるドル需要もみられるが、堅調な債券市場を背景にルピアが上昇を続けるとの見方が 優勢となっている。 ただ、ECBの大規模緩和は既におおむね織り込まれているとして、一段のアジア新 興国通貨高には疑念の声もある。 フィリピンペソ は一時、昨年9月17日以来の高値を付けたものの、利食 い売りに押されマイナス圏に転じた。 韓国ウォン も円安を眺めて下落した。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.17 117.96 -0.18 Sing dlr 1.3337 1.3353 +0.12 Taiwan dlr 31.445 31.553 +0.34 Korean won 1084.70 1083.40 -0.12 Baht 32.59 32.62 +0.09 Peso 44.41 44.40 -0.02 Rupiah 12465.00 12475.00 +0.08 Rupee 61.63 61.64 +0.01 Ringgit 3.6060 3.6155 +0.26 Yuan 6.2097 6.2115 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.17 119.66 +1.26 Sing dlr 1.3337 1.3260 -0.58 Taiwan dlr 31.445 31.718 +0.87 Korean won 1084.70 1099.30 +1.35 Baht 32.59 32.90 +0.95 Peso 44.41 44.72 +0.70 Rupiah 12465.00 12380.00 -0.68 Rupee 61.63 63.03 +2.27 Ringgit 3.6060 3.4965 -3.04 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09