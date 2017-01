UPDATE 1-英インフレ率、2─3カ月以内にマイナス圏に沈む可能性＝中銀委員

(内容を更新しました)

[エディンバラ 22日 ロイター] - イングランド銀行(英中銀)金融政策委員会のマイルズ委員は22日、英インフレ率は2─3カ月以内(in the next couple of months)にマイナス圏に沈む可能性があるとの認識を示した。

同委員はエディンバラ大学での講演後に質問に答え、「向こう2─3カ月で(インフレ率が)ゼロに、場合によってはマイナス圏に沈む可能性がある」と指摘。「われわれが次期見通しを作成する際には、ほぼ間違いなく、インフレ率(見通し)の下限を引き下げることになるだろう」と述べた。

一方、マイルズ委員はこれに先立つ講演で、英インフレ率が急速に低下しているものの、デフレリスクは高まっていないとの認識を示し、英中銀が国債購入を再開する必要はないと述べた。

また、インフレ率の低下はすぐさま利上げを開始する必要がないことを意味しているとも述べた。

英国立統計局(ONS)が13日に発表した12月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比0.5%上昇と、伸びは2000年5月以来およそ14年ぶりの低水準となった。

マイルズ委員は講演で、英インフレ率の低下はデフレ圧力というよりも、世界的な商品価格の下落および昨年のポンド高効果が反映されたものであり、「実質インフレ率は非常に低水準で、一時的にゼロ、マイナス圏に転落するかもしれないが、憂慮すべき『デフレのわな』からは程遠い」と述べた。

さらに、国内コストがゆっくりと上昇し、賃金は生産性と比べて横ばいとなっているものの、「すぐに需要や価格を押し上げるための金融政策を検討しなければならないような事態であるとは思えない」とした。