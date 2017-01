米金融・債券市場＝ＥＣＢ決定受け国債利回り低下、その後は下げ幅縮小

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時21分 111*20.00=2.4482% 10年債 米東部時間18時21分 103*10.50=1.8768% 5年債 米東部時間16時21分 101*06.25=1.3737% 2年債 米東部時間16時01分 100*06.25=0.5235% 22日の米金融・債券市場では、欧州中央銀行(ECB)が実施を決定した国債買い 入れ型の量的緩和(QE)の規模が予想より大きかったことで、米国債利回りが低下した ものの、その後の取引で下げ幅は縮小した。 ECBはこの日の理事会で主要政策金利の据え置きを決めると同時に、買い入れを3 月に月額600億ユーロのペースで開始し、2016年9月末まで継続することを決定。 これを受け、独10年債 利回りは0.377%まで低下し、過去最低水準 を更新した。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は、ECB の決定について、「世界中で利回りに影響が出る」と指摘。「これだけの規模の刺激策を 導入すれば、意図された対象以外にも影響が及ぶ可能性がある。そうしたものの1つが米 国債だ」と述べた。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)のマネジング・ディレクター、キム ・ルパート氏は、ECBの措置は米国債の支援要因となるとし、「ユーロ圏周辺国では国 債利回りが過去最低水準をつけており、金利差拡大により米国債が支援される」との見方 を示した。 ECBの量的緩和決定発表前は1.94%近辺で推移していた10年債 利回りは一時1.8100%まで低下。ただ、その後は1.90%近辺まで戻した。 30年債 利回りはECBの発表前は2.54%で推移していたが、発表 を受け一時2.403%まで低下。その後は2.47%近辺まで戻した。 米財務省が実施した150億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札で は、応札倍率は2.39倍。大部分が消化されたことで、ユーロ圏国債利回りが過去最低 水準で推移するなか、利回りが高い水準にある米国債に対する旺盛な需要が存在している ことが示された。 市場の次の注目は27─28日の米連邦公開市場委員会(FOMC)となる。 Tボンド先物3月限 は19/32安の148─16/32。 Tノート先物3月限 は10/32安の129─4/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (-0.50)