再送-26日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 キャリアリンク 東証２部から 0850 日本：１２月貿易統計（財務省） - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１８、１９日分） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付国債(２月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1530 日本：経団連会長会見 - ●決算 ＳＭＢＣ日興 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２３日（金） ◇指標 23Jan 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Jan 23Jan 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Dec 23Jan 08:00 台湾：鉱工業生産 Dec 23Jan 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 23Jan 09:30 英小売売上高（国立統計局） Dec 23Jan 12:30 ブラジル：経常収支 Dec 23Jan 13:30 カナダ：小売売上高 Nov 23Jan 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec 23Jan 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 23Jan 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec 23Jan 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec ●海外分● ◇イベント 10:00 カーニー英中銀総裁がパネルディスカッションに参加（スイス、ダボス） ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co 23 Jan BMO Q4 2014 McDonald's Corp １月２４日（土） ●海外分● ◇イベント 13:00 クーレＥＣＢ専務理事がパネルディスカッションに参加（スイス、ダボス） 15:00 カーニー英中銀総裁がパネルディスカッションに参加（スイス、ダボス） １月２５日（日） ●海外分● ◇イベント ギリシャ総選挙 オバマ米大統領、インド訪問（２７日まで） １月２６日（月） ◇指標 26Jan 05:00 シンガポール：製造業生産 Dec 26Jan 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Jan 26Jan 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Dec ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc ◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド