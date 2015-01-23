［２３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 26 January, 2015----------------------------- 0850 日本：１２月貿易統計（財務省） - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１８、１９日分） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付国債(２月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1530 日本：経団連会長会見 -
＜海外＞ ◇指標 26Jan 05:00 シンガポール：製造業生産 Dec 26Jan 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Jan 26Jan 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Dec
●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Tuesday, 27 January, 2015----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：１２月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1100 日本：日本コカ・コーラ ブランド戦略説明会 -
＜海外＞ ◇イベント 18:00 米財務省２年・変動利付２年債入札 ＥＵ財務相理事会 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２８日まで）
◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc
◇休場
Wednesday, 28 January, 2015----------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債（２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 米財務省５年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） ◇決算予定 28 Jan BMO Q4 2014 Boeing Co 28 Jan AMC Q4 2014 Facebook Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Thursday, 29 January, 2015----------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） 13:00 南ア：中銀金利発表 18:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results
Friday, 30 January, 2015----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：12月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本：12月労働力調査・完全失業率（総務省） - 0830 日本：12月家計調査・実質消費支出（総務省） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 09:30 ロシア：中銀金利発表 Jan ◇決算予定
Monday, 02 February, 2015----------------------------- ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 米予算教書
◇決算予定 ◇休場 マレーシア
Tuesday, 03 February, 2015----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：１月マネタリーベース（日銀） - 1500 日本：１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" ◇決算予定 ◇休場 マレーシア
Wednesday, 04 February, 2015----------------------------- 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（仙台） - 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（仙台） -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 19:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 英中銀金融政策委員会（５日まで）
◇決算予定
Thursday, 05 February, 2015-----------------------------
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb ◇決算予定
Friday, 06 February, 2015----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本：１２月景気動向指数 -
＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 17:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演
◇決算予定
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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