アジア通貨動向（23日）＝大半が上昇、ＥＣＢの大規模緩和策受け

[ソウル 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨市場では、大方の通貨が上昇 。欧州中央銀行(ECB)が大規模な金融緩和措置を発表したことを受け、高利回り資産 に資金が流入している。 フィリピンペソ は0.5%上昇し、1ドル=44.12ペソと9月17日 以来の高値をつけた。台湾ドル も0.7%高の1米ドル=31.300台湾ドル と、12月17日以来約5週間ぶりの高値に上昇。 インドネシアルピア も0.7%上昇し、1月2日以来3週間ぶりの高値。同 国のジャカルタ株式市場 は過去最高値を更新した。 メイバンク(シンガポール)の外国為替調査部門責任者、Saktiandi Supaat氏は「高 利回りを求める資金の流入は加速しているようで、アジア通貨の支援になる可能性がある 」と指摘。ルピアとフィリピンペソはキャリートレードによる恩恵が一層見込まれるほか 、マレーシアリンギ の支援にもなるとの見方を示した。 トムソン・ロイターのデータによると、ペソは今週対ドルで1.2%高とアジア通貨 の上昇を主導している。ペソは国内の株式・債券市場への資金流入を背景に上昇してきた 。 台湾ドルは今週1.1%高。ルピアは0.9%、インドルピー は0.7%、 それぞれ上昇している。 ただ、すべての通貨が上昇しているわけではない。リンギは今週1.3%下落。原油 価格の下落がマレーシアの経常黒字に影響を及ぼし、財政赤字が拡大することへの懸念が 背景にある。 シンガポールドルは週間で1.0%下落。低利回りが敬遠された。 韓国ウォン は0.6%安。第4・四半期の国内総生産(GDP)伸び率が 大幅に鈍化したことが背景。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.63 118.50 -0.11 Sing dlr 1.3394 1.3395 +0.01 Taiwan dlr 31.302 31.510 +0.66 Korean won 1083.85 1084.90 +0.10 Baht 32.59 32.60 +0.03 Peso 44.14 44.32 +0.42 Rupiah 12470.00 12485.00 +0.12 Rupee 61.46 61.70 +0.38 Ringgit 3.6040 3.6015 -0.07 Yuan 6.2261 6.2095 -0.27 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.63 119.66 +0.86 Sing dlr 1.3394 1.3260 -1.00 Taiwan dlr 31.302 31.718 +1.33 Korean won 1083.85 1099.30 +1.43 Baht 32.59 32.90 +0.95 Peso 44.14 44.72 +1.33 Rupiah 12470.00 12380.00 -0.72 Rupee 61.46 63.03 +2.55 Ringgit 3.6040 3.4965 -2.98 Yuan 6.2261 6.2040 -0.35