米金融・債券市場＝国債価格上昇、欧州債利回り低下受け

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 113*16.50=2.3653% 前営業日終盤 111*23.00=2.4440% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 104*04.00=1.7891% 前営業日終盤 103*12.00=1.8717% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 101*16.25=1.3080% 前営業日終盤 101*06.50=1.3720% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*08.25=0.4905% 前営業日終盤 100*06.25=0.5235% 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し利回りは低下。前日の欧州中央銀 行(ECB)による国債買い入れ型の量的緩和(QE)実施決定を受け、域内国債利回り が過去最低を更新するなか、長期国債中心に買いが進み、イールドカーブがフラット化。 欧州債券と比較して利回りが相当高いことが買いを後押しした。 ECBが発表したQE計画は、資金供給規模が1兆ユーロ以上となる見通しで、市場 予想の5000億─7000億ユーロを上回り、買い入れ期間の延長の可能性にも含みを 残した。さらに償還期間が最大30年の債券も買い入れ対象となるなど、全般的に大方の 予想を超える内容となった。 CRT(コネティカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は「 欧州での流れに沿う格好で米国債価格も値上がりした。QEプログラムは当初の想像以上 に買い入れ対象が広がった」と述べた。 10年債 は12/32高、利回りは1.83%。10年物の独連邦債利 回り はこの日、0.304%に低下、過去最低を更新した。 30年債 は26/32高、利回りは2.40%に低下した。 5年債と30年債の利回り格差 は106.9ベーシスポイント(bp )に縮小した。 Tボンド先物3月限 は1─11/32高の149─27/32。 Tノート先物3月限 は17.50/32高の129─21.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.50)