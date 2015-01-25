UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ユーロの売り越し増加、スイスフランは急減

(内容を追加しました) ［２３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１月２０日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額 は４６２億２０００万ドルとなり、前週の４６９億６０００万ドルから若干減少した。た だ、４週連続で４００億ドルは上回った。 ユーロの売り越しは１８万０７３０枚（２６１億ドル相当）に増加し、２０１２年６ 月以来の規模となる。スイスフランの売り越しは急減。前週の２万６４４４枚から半分以 下の９８０９枚（１４億ドル相当）となり、１２月２１日以来の低水準。 円 20Jan2015 week Prior week Long 26,525 25,872 Short 104,411 120,497 Net -77,886 -94,625 ユーロ 20Jan2015 week Prior week Long 52,047 50,858 Short 232,777 218,709 Net -180,730 -167,851 ポンド 20Jan2015 week Prior week Long 35,319 41,920 Short 81,027 79,060 Net -45,708 -37,140 スイスフラン 20Jan2015 week Prior week Long 8,226 4,922 Short 18,035 31,366 Net -9,809 -26,444 カナダドル 20Jan2015 week Prior week Long 24,238 27,599 Short 53,318 48,778 Net -29,080 -21,179 豪ドル 20Jan2015 week Prior week Long 9,828 14,778 Short 56,408 60,143 Net -46,580 -45,365 メキシコペソ 20Jan2015 week Prior week Long 19,017 17,305 Short 65,280 71,600 Net -46,263 -54,295 ニュージーランドドル 20Jan2015 week Prior week Long 10,941 8,396 Short 12,758 10,172 Net -1,817 -1,776 ＊詳細は以下をご覧ください。 here