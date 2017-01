アジア通貨動向（26日）＝ウォン上昇、人民元は約8カ月ぶり安値

[ソウル 26日 ロイター] - アジア通貨市場では韓国ウォンが上昇。ギリシャ 総選挙で反緊縮派の急進左派連合(SYRIZA)が勝利したことを受けて、欧州に比べ て相対的に経済・政治面のファンダメンタルズが良好な国に投資する動きが出ている。 ただ、人民元 は対ドルで約8カ月ぶり安値。下げ幅は1日の限度近くに達 し、世界的に相次ぐ中央銀行の金融緩和で、中国人民銀行(中銀)が元安誘導に動いてい るとの見方が強まっている。 ウォン は円につれて上昇する展開。ただ、韓国の崔ギョン煥(チェ・ギョ ンファン)企画財政相は、デフレに警戒感を示し、適切な政策で対応すると発言。市場で は、ウォン売り介入に対する警戒感が広がっている。 台湾ドル は海外金融機関の買いで約6週間ぶりの高値。フィリピンペソPHP =PDSPは資本流入で約4カ月ぶりの高値。 シンガポールドルは4年半ぶりの安値を付けた後、上昇に転じている。シンガポール 金融管理局は先週末、原油安が続けば、インフレ率が公式目標レンジを割り込む可能性が あるとの見方を示した。 コモンウェルス銀行のアジア為替ストラテジスト、Andy Ji氏によると、市場はシン ガポールドルの「緩やかかつ段階的な上昇」を容認する現行政策スタンスが修正される可 能性をすでに織り込み始めているという。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門トップ、Jeong My-young氏は「ギリシャの 不透明感が強まっているが、欧州中央銀行(ECB)の金融緩和を背景に、インド、韓国 など、ファンダメンタルズが健全なアジア諸国の通貨が底堅く推移している」と述べた。 *0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.60 117.81 +0.18 Sing dlr 1.3447 1.3450 +0.02 Taiwan dlr 31.305 31.432 +0.41 Korean won 1079.70 1084.10 +0.41 Baht 32.56 32.60 +0.14 Peso 44.10 44.18 +0.18 Rupiah 12525.00 12470.00 -0.44 *Rupee 61.42 61.42 +0.00 Ringgit 3.6070 3.6030 -0.11 Yuan 6.2539 6.2288 -0.40 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.60 119.66 +1.75 Sing dlr 1.3447 1.3260 -1.39 Taiwan dlr 31.305 31.718 +1.32 Korean won 1079.70 1099.30 +1.82 Baht 32.56 32.90 +1.06 Peso 44.10 44.72 +1.41 Rupiah 12525.00 12380.00 -1.16 Rupee 61.42 63.03 +2.62 Ringgit 3.6070 3.4965 -3.06 Yuan 6.2539 6.2040 -0.80 *インドは休場。