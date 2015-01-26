27日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場：シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに 0850 １２月企業向けサービス価格指数（日銀） 0940 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 １０年利付国債(２月債)の発行予定額等（財務省） 1100 日本コカ・コーラ ブランド戦略説明会 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1330 鉄連会長会見 1400 ローソンとツルハＨＤ 「ドラッグストアとコンビニの新しい形」説明会 1500 イオン ベトナムでの展開について会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●主な決算 三井住友ＦＧ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（月） ◇指標 26Jan 05:00 シンガポール：製造業生産 Dec 26Jan 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Jan ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc ◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド ２７日（火） ◇指標 00:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Dec 09:00 ポーランド：失業率 Dec 09:00 ポーランド：小売売上高 Dec 09:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4 13:30 米耐久財受注（商務省） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Dec 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 18:00 米財務省２年・変動利付２年債入札 ＥＵ財務相理事会 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２８日まで） ◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc