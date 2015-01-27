28日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 全国財務局長会議 1100 １２月自動車８社生産販売実績 ●主な決算 キヤノン、任天堂、富士フイルム、日立建機 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２７日（火） ◇指標 09:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4 13:30 米耐久財受注（商務省） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Dec 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年・変動利付２年債入札 ＥＵ財務相理事会 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２８日まで） ◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc ２８日（水） ◇指標 00:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q4 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Dec 07:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Feb 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 21:45 ＮＺ：貿易収支 Dec ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 米財務省５年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） ◇決算予定 28 Jan BMO Q4 2014 Boeing Co 28 Jan AMC Q4 2014 Facebook Inc