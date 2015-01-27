UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝反落、金融や不動産に売り

(内容を追加しました) ［上海 ２７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 3319.6739 63.5085安 2275.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 3389.8534 6.6710高 前営業日終値 3383.1824 31.4181高 3579.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 24709.73 200.17安 494.0億香港ドル 寄り付き 24995.08 85.18高 前営業日終値 24909.90 59.45高 837.6億香港ドル ２７日前場の中国・香港株式市場は反落した。中国経済の冷え込みが収益に及ぼす影 響についての懸念があらためて広がり、金融株や不動産株を中心に売りが先行している。 上海総合指数 は６３．５０８５ポイント（１．８８％）安の３３１９．６７ ３９。大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は７１．３９１ポイ ント（１．９８％）安の３５３６．５９４。 香港のハンセン指数 は２００．１７ポイント（０．８０％）安の２万４７０９ ．７３。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１６０．３０ポイント（１．３ １％）安の１万２０６７．８６。 中国の経済成長率は２０１４年、２４年ぶりの低水準に落ち込んだ。中国国家統計局 によると、中国の大手鉱工業部門企業の利益は、昨年１２月は前年同月比８％減少した。 地元証券会社は「前日に大型株が上昇したため、利食い売りが出ている」と指摘して いる。 不動産株指数 は３．３％下落し、金融株指数 と銀行株指数<. CSI300BI>はそれぞれ３．１％下落した。エネルギー株指数 は２％下げた。