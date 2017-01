アジア通貨動向（27日）＝インドネシアルピアが上昇を主導

[ソウル 27日 ロイター] - 27日のアジア新興国通貨市場では、インドネシ アルピアが上昇を主導。米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に控えめな取引となって いるが、アジア株の上昇などが支援材料となっている。 ルピア は、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の堅調な動きに追随し た。 人民元 も上昇。中国人民銀行(中央銀行)はこの日の基準値を元高・ドル 安水準に設定し、当局が急激な元安を放置しない意図を示唆した。 マレーシアリンギ は、月末の決済を控えた輸出業者の需要やレバレッジファ ンド勢のショートカバーを背景に上昇した。 台湾ドル も上昇。1米ドル=31.300台湾ドル近辺に外国金融機関から の買いが入った。 市場では、 欧州中央銀行(ECB)やカナダ、スイスなど主要中銀の金融緩和決定を 受け、FOMCに対する注目が高まっている。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.20 118.46 +0.22 Sing dlr 1.3440 1.3441 +0.01 Taiwan dlr 31.268 31.339 +0.23 Korean won 1080.40 1080.80 +0.04 Baht 32.57 32.57 +0.01 Peso 44.17 44.12 -0.11 Rupiah 12465.00 12505.00 +0.32 Rupee 61.43 61.42 -0.02 Ringgit 3.6095 3.6190 +0.26 Yuan 6.2518 6.2542 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.20 119.66 +1.23 Sing dlr 1.3440 1.3260 -1.34 Taiwan dlr 31.268 31.718 +1.44 Korean won 1080.40 1099.30 +1.75 Baht 32.57 32.90 +1.02 Peso 44.17 44.72 +1.26 Rupiah 12465.00 12380.00 -0.68 Rupee 61.43 63.03 +2.60 Ringgit 3.6095 3.4965 -3.13 Yuan 6.2518 6.2040 -0.76