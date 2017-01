アジア通貨動向（28日）＝シンガポールドルが約4年半ぶり安値、予想外の金融緩和で

[ソウル 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、シンガポールドル が約4年半ぶりの安値を付けた。シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)が、デフ レ圧力と成長減速に対処するため予想外に金融政策の緩和に乗り出したことを受けた。 マレーシアリンギ とタイバーツ も下落。両国の中銀も市場の予想に 反して利下げするのではないかとのリスクが意識された。 シンガポールドルは1米ドル=1.3570シンガポールドルと、2010年8月以 来の安値を付けた。 CIMBインベストメント・バンク(クアラルンプール)の地域金利・為替ストラテ ジー部門責任者、スレシュ・クマール・ラマナサン氏は「2015年第4・四半期に1. 4000シンガポールドルとみていたわれわれのターゲットは想定よりも大幅に早く試さ れる可能性がある」と述べた。 急激な下げを受け、中銀がシンガポールドル安是正に動くのではないかとの警戒感か ら、その後シンガポールドルは下げ幅を縮めた。 *0155GMT(日本時間午前10時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.13 117.85 -0.24 Sing dlr 1.3514 1.3389 -0.92 Taiwan dlr 31.198 31.325 +0.41 Korean won 1081.30 1079.80 -0.14 Baht 32.60 32.53 -0.21 Peso 44.16 44.06 -0.22 Rupiah 12490.00 12473.00 -0.14 Rupee 61.40 61.40 +0.00 Ringgit 3.6110 3.5975 -0.37 Yuan 6.2400 6.2435 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.13 119.66 +1.29 Sing dlr 1.3514 1.3260 -1.88 Taiwan dlr 31.198 31.718 +1.67 Korean won 1081.30 1099.30 +1.66 Baht 32.60 32.90 +0.92 Peso 44.16 44.72 +1.28 Rupiah 12490.00 12380.00 -0.88 Rupee 61.40 63.03 +2.66 Ringgit 3.6110 3.4965 -3.17 Yuan 6.2400 6.2040 -0.58