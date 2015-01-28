29日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 連合と経団連の懇談 0850 １２月商業販売統計（経産省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) （財務省） 0855 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（２月債)の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●主な決算 新日鉄住金、野村ＨＤ、ＮＥＣ、東芝、ＮＴＴドコモ、ダイハツ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（水） ◇指標 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 21:45 ＮＺ：貿易収支 Dec ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 米財務省５年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） ◇決算予定 28 Jan BMO Q4 2014 Boeing Co 28 Jan AMC Q4 2014 Facebook Inc ２９日（木） ◇指標 21:45 ＮＺ：貿易収支 Dec 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q4 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Jan 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Dec 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec ●海外分● ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） 12:00 チリ：銅生産 Dec 13:00 南ア：中銀金利発表 18:00 米財務省７年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Jan ◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29 Jan AMC Q4 2014 Amazon.com Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results