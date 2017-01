[28日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 28 January, 2015---------------------------------------

1100 12月自動車8社生産販売実績 1500 キヤノン 2014年12月期決算発表 1600 任天堂 第3四半期決算 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 10:00 マレーシア:中銀金利発表 18:00 米財務省5年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会(声明・経済見通し発表) 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間29日)

Thursday, 29 January, 2015--------------------------------------- 0800 日本:連合と経団連の懇談会 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1030 日本:30年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1500 東芝 第3四半期決算 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間29日) 13:00 南ア:中銀金利発表 18:00 米財務省7年債入札

Friday, 30 January, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本:12月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 日本:12月労働力調査・完全失業率(総務省) 0830 日本:12月家計調査・実質消費支出(総務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1230 日本:1月国際投資戦略調査 ●海外分● ◇イベント 07:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

(バーゼル委員会などの主催セミナー) 09:30 ロシア:中銀金利発表 Jan 17:45 タルーロFRB理事が講演、「マクロプルーデンス政策の目標」 Monday, 02 February, 2015--------------------------------------- 1400 1月国内新車販売(自販連、全軽自協) ●海外分● ◇イベント 米予算教書 Tuesday, 03 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:1月マネタリーベース(日銀) 1030 日本:10年利付国債の入札発行 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本:10年利付国債の入札結果 1330 シャープ、パナソニック決算 1500 日本:1月国内ユニクロ既存店売上高速報(ファーストリテイリング) 1515 日本:10年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) Feb 15:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演

「U.S. and International Economies and Monetary Policy」 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Goal-Based Monetary Policy Report" Wednesday, 04 February, 2015--------------------------------------- 1030 日本:12月毎月勤労統計(厚労省) 1030 日本:岩田日銀副総裁講演(仙台) 1400 日本:岩田日銀副総裁会見(仙台) 1530 日立 第3四半期決算 1600 ソニー 第3四半期決算 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省3・10・30年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 19:30 ポーランド:中銀金利発表 Feb 英中銀金融政策委員会(5日まで) Thursday, 05 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:30年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:30年利付国債の入札結果 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Feb

Friday, 06 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:5年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1400 日本:12月景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 17:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演

Monday, 09 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本:1月貸出・預金動向(日銀) ●海外分● ◇イベント 11:00 G7景気先行指数(OECD) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、10日まで)

Tuesday, 10 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:12月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日本:1月マネーストック(日銀) ●海外分● ◇イベント 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(イスタンブール、最終日) 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演

「Education, Innovation and Economic Growth」 Wednesday, 11 February, 2015--------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 10:30 英中銀四半期インフレ報告 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」

Thursday, 12 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本:1月企業物価指数(日銀) 1500 日本:1月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) ●海外分● ◇イベント EU首脳会議(13日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件

◇決算予定 Commerzbank Credit Suisse Societe Generale

Friday, 13 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本:1月投信概況

●海外分● ◇イベント EU首脳会議(最終日)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。