UPDATE 2-タイ中銀、政策金利を2.00％に据え置き　予想通り

(内容を追加しました) [バンコク 28日 ロイター] - タイ中央銀行は28日、政策金利を市場の予想 通り2.0%に据え置いた。景気は回復しており、現行の金利水準が引き続き下支えにな るとの見解を示した。 ロイター調査では、20人のエコノミストのうち16人が据え置きを予想。ディスイ ンフレ圧力を背景に金融緩和に踏み切る動きが相次いでいたため、タイ中銀の動向が注目 されていた。 金利の据え置きは賛成5、反対2で決定。中銀は2014年3月以降、政策金利を据 え置いている。 2014年の国内総生産(GDP)成長率発表は2月16日。中銀の見通しでは成長 率はわずか0.8%で、洪水が甚大な被害をもたらした2011年以来の低水準となる見 込み。 ソムマイ財務相は、タイ中銀の手に判断は委ねられているとしたうえで、低迷する経 済を支えるために利下げを実施すべきとの考えを示していた。 タイ中銀は今回、第4・四半期に景気が上向いたとの認識を示し、第1・四半期(1 ─3月)の成長率が年率4%超になるとの見通しを明らかにした。 タイ中銀によると、利下げを主張した2人の委員は世界経済のリスクの高まりや、低 インフレ、財政刺激策実施の大幅な遅れを理由に挙げた。中銀はインフレ率が新たな目標 を下回る可能性はあるものの、デフレは見込んでいないとも指摘した。 2007年以降の政策金利の推移: Jan. 28, 2015 2.00 Dec. 17, 2014 2.00 Nov. 5, 2014 2.00 Sep. 17, 2014 2.00 Aug. 6, 2014 2.00 June 18, 2014 2.00 Apr. 23, 2014 2.00 Mar. 12, 2014 2.00 Jan. 22, 2014 2.25 Nov. 27, 2013 2.25 Oct. 16, 2013 2.50 Aug. 21, 2013 2.50 July 10, 2013 2.50 May 29, 2013 2.50 Apr. 3, 2013 2.75 Feb. 20, 2013 2.75 Jan. 9, 2013 2.75 Nov. 28, 2012 2.75 Oct. 17, 2012 2.75 Sep. 5, 2012 3.00 July 25, 2012 3.00 June 13, 2012 3.00 May 2, 2012 3.00 Mar. 21, 2012 3.00 Jan. 25, 2012 3.00 Nov. 30, 2011 3.25 Oct. 19, 2011 3.50 Aug. 24, 2011 3.50 July 13, 2011 3.25 June 1, 2011 3.00 Apr. 20, 2011 2.75 Mar. 9, 2011 2.50 Jan. 12, 2011 2.25 Dec. 1, 2010 2.00 Aug. 25, 2010 1.75 July 14, 2010 1.50 Apr. 8, 2009 1.25 Feb. 25, 2009 1.50 Jan. 14, 2009 2.00 Dec. 3, 2008 2.75 Aug. 27, 2008 3.75 July 16, 2008 3.50 July 18, 2007 3.25 May 23, 2007 3.50 Apr. 11, 2007 4.00 Feb. 28, 2007 4.50 Jan. 17, 2007 4.75