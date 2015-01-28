〔表〕米2年物ＦＲＮリオープン入札の最高マージンは0.084％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）のリオープン（銘柄統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.084％ 平均マージン 0.080％ 最低マージン 0.060％ 落札価格 100.000000 最高利回り落札比率 14.18％ カバー（応札倍率） 3.72倍 （単位：ドル） 落札総額 15,000,260,800 応札総額 55,865,680,800 競争入札 14,989,230,000 非競争入札 11,030,800 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 41,825,000,000 プライマリーディーラー落札 6,895,530,000 直接入札者応札 2,040,000,000 直接入札者落札 1,040,000,000 間接入札者応札 11,989,650,000 間接入札者落札 7,053,700,000 発行日 2015年2月02日 償還日 2017年1月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828H60
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