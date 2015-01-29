2014年のＮＺ貿易収支、赤字幅が予想上回る

［ウェリントン ２９日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２９日 発表した１２月末までの１年間の貿易収支は１１億５０００万ＮＺドル（８億４２２６万 米ドル）の赤字となり、赤字幅はロイターが集計したエコノミスト予想の９億８０００万 ＮＺドルを上回った。 乳製品輸出の減少を背景に輸出が鈍化する一方、資本財を中心に輸入が増加した。 １２月の貿易収支は１億５９００万ＮＺドルの赤字。エコノミスト予想は２６５０万 ＮＺドルの赤字だった。 １２月の輸出は前月から９．４％増加したが、前年比では６．９％減少となった。 輸入は前年比７．６％増加した。 （カッコ内は改定前） NZ$ (actual) Dec Pvs month Year ago Balance -159 mln -285 mln (-213 mln) +492 mln Exports 4.42 bln 4.04 bln (4.02 bln) 4.75 bln Imports 4.58 bln 4.33 bln (4.24 bln) 4.26 bln NZ$ Yr-to-Dec Yr-to-Nov Yr-to-Dec'13 Balance -1.15 bln -0.50 bln (-0.45 bln) -0.32 bln Exports 50.09 bln 50.42 bln (50.37 bln) 48.04 bln Imports 51.24 bln 50.92 bln (50.83 bln) 48.36 bln