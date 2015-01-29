〔表〕きょうの投信設定（30日）＝23本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０１ ＜愛称：グッド・セブン・プラス １５─０１＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行 世界優先証券ファンド２０１５０１（ヘッジあり）／（ヘッジなし） ＜愛称：ゆうせん君２０１５０１＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で５００億円 設定額：── 販売会社：静銀ティーエム証券 東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし） 東京海上アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 世界金融ハイブリッド証券ファンド２０１５─０１（為替ヘッジあり） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：八十二銀行 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１５─０１＜愛称：アメリカン・フロート１５─０１＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 、ＳＢＩ証券 ワールド優先証券ファンド２０１５０１（限定追加型）ヘッジあり ＜愛称：ゆうせん君ＮＥＸＴ２０１５０１＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：みなと銀行 スマート・クオリティ・オープン （安定型）（１年決算型）／（安定成長型）（１年決算型）／ （成長型）（１年決算型） 国際投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 分類：追加型／内外／資産複合 設定額：── 販売会社： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ネクスト・ニッポン・オープン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券 、三縁証券 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０１／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５─０１ 設定上限額：（為替ヘッジあり）６００億円（為替ヘッジなし）３００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド＜愛称：未来のゆめ＞ 中銀アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：中国銀行 、中銀証券 日本厳選割安株ファンド２０１５─０１（１２０％到達時繰上償還条件付） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ＩＮＧ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり）／（資産形成コース／為替ヘッジあり） ＜愛称：アビーロード＞ アイエヌジー投信 設定上限額：各１億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 、三井住友信託銀行 ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＜愛称：世界不動産物語＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ銀行 ワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：５億０５００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行