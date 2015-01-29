30日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0830 12月全国・1月東京都区部 消費者物価指数（総務省） 0830 12月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 12月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 12月家計調査・実質消費支出（総務省） 0850 12月鉱工業生産指数（経産省） 0850 日銀金融政策決定会合議事録（2004年7月─12月開催分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1230 1月国際投資戦略調査 1400 新設住宅着工戸数（国交省） ●主な決算 商船三井、日本郵船、第一三共、ＪＦＥ、東京ガス、ＴＤＫ、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ホンダ、 ＫＤＤＩ、大和証券、東京エレク、富士通、東京電力、みずほＦＧ、三越伊勢丹 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２９日（木） 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Jan 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Dec 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec ●海外分● ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２９日） 12:00 チリ：銅生産 Dec 13:00 南ア：中銀金利発表 18:00 米財務省７年債入札 18:00 パウエル米ＦＲＢ理事とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁がウェブキ ャストで質問に回答 「Federal Reserve Payments Improvement Initiative」 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Jan ◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29 Jan AMC Q4 2014 Amazon.com Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results ３０日（金） ◇指標 23:00 韓国：鉱工業生産 Dec 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q4 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q4 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:30 タイ：経常収支 Dec 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Dec 12:30 ブラジル：プライマリーバランス Dec 13:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q4 13:30 米雇用コスト指数（労働省） Q4 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan ●海外分● ◇イベント 07:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （バーゼル委員会などの主催セミナー） 09:30 ロシア：中銀金利発表 Jan 17:45 タルーロＦＲＢ理事が講演、「マクロプルーデンス政策の目標」