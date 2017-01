30日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0830 12月全国・1月東京都区部 消費者物価指数(総務省) 0830 12月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 12月労働力調査・完全失業率(総務省) 0830 12月家計調査・実質消費支出(総務省) 0850 12月鉱工業生産指数(経産省) 0850 日銀金融政策決定会合議事録(2004年7月─12月開催分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1230 1月国際投資戦略調査 1400 新設住宅着工戸数(国交省) ●主な決算 商船三井、日本郵船、第一三共、JFE、東京ガス、TDK、ANA、JAL、ホンダ、 KDDI、大和証券、東京エレク、富士通、東京電力、みずほFG、三越伊勢丹 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 29日(木) 08:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Jan 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Dec 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Jan 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Jan 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 15:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Dec ●海外分● ◇イベント 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間29日) 12:00 チリ:銅生産 Dec 13:00 南ア:中銀金利発表 18:00 米財務省7年債入札 18:00 パウエル米FRB理事とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁がウェブキ ャストで質問に回答 「Federal Reserve Payments Improvement Initiative」 19:00 メキシコ:中銀金利発表 Jan ◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29 Jan AMC Q4 2014 Amazon.com Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results 30日(金) ◇指標 23:00 韓国:鉱工業生産 Dec 00:30 豪PPI(連邦統計局) Q4 00:30 台湾:GDP速報値 Q4 07:00 独小売売上高(連邦統計庁) Dec 07:30 タイ:経常収支 Dec 07:45 仏消費支出(INSEE) Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局) Jan 10:00 ユーロ圏失業率(統計局) Dec 12:30 ブラジル:プライマリーバランス Dec 13:30 米GDP速報値(商務省) Q4 13:30 米雇用コスト指数(労働省) Q4 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan ●海外分● ◇イベント 07:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 (バーゼル委員会などの主催セミナー) 09:30 ロシア:中銀金利発表 Jan 17:45 タルーロFRB理事が講演、「マクロプルーデンス政策の目標」