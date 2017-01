アジア通貨動向（29日）＝軟調、マレーシアリンギは6年ぶり安値

[ソウル 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が対米ドルで軟調。28日に米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOM C)の声明で景気判断を上方修正し、年内に利上げを開始する姿勢を維持していることが 示唆された。一方、アジア地域の中銀には金融政策の緩和リスクもある。 マレーシアリンギ は6年ぶり安値圏。一時0.5%安となった。原油価格の 下落により財政赤字が拡大するとの懸念が出ている。 ウォン はオフショアファンドによる売りで一時、4週間ぶり安値を付けた 。 台湾ドル は、米ドルのショートカバーを受けて下落した。輸入業者による米 ドル買いもみられるという。 半面、シンガポールドル は反発。シンガポール中銀が自国通貨の買い支えに 動くのではないかとの観測が出ている。ただ、中銀が28日に予想外の金融緩和を打ち出 したことは引き続き材料視されており、シンガポールドルの見通しは弱気となっている。 *0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.66 117.58 -0.07 Sing dlr 1.3510 1.3532 +0.16 Taiwan dlr 31.410 31.328 -0.26 Korean won 1092.75 1084.50 -0.75 Baht 32.60 32.53 -0.21 Peso 44.16 44.09 -0.17 Rupiah 12520.00 12485.00 -0.28 Rupee 61.50 61.41 -0.15 Ringgit 3.6300 3.6185 -0.32 Yuan 6.2490 6.2480 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.66 119.66 +1.70 Sing dlr 1.3510 1.3260 -1.85 Taiwan dlr 31.410 31.718 +0.98 Korean won 1092.75 1099.30 +0.60 Baht 32.60 32.90 +0.93 Peso 44.16 44.72 +1.27 Rupiah 12520.00 12380.00 -1.12 Rupee 61.50 63.03 +2.49 Ringgit 3.6300 3.4965 -3.68 Yuan 6.2490 6.2040 -0.72