2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場：アイ・アールジャパンホールディングス がジャスダックに 1035 製造業ＰＭＩ 1400 １月国内新車販売（自販連、全軽自協） ●主な決算 三菱電機、アステラス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月３０日（金） ◇指標 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:30 タイ：経常収支 Dec 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Dec 12:30 ブラジル：プライマリーバランス Dec 13:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q4 13:30 米雇用コスト指数（労働省） Q4 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan ◇イベント 07:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （バーゼル委員会などの主催セミナー） 09:30 ロシア：中銀金利発表 Jan 17:45 タルーロＦＲＢ理事が講演、「マクロプルーデンス政策の目標」 ◇決算予定 30 Jan BMO Q4 2014 Chevron Corp 30 Jan 12:00 Q4 2014 Xerox Corp. ２月１日（日） ◇指標 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan ２月２日（月） ◇指標 02Feb 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Jan 02Feb 02:00 台湾：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 03:00 インドネシア：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 03:00 インドネシア：インフレ率 Jan 02Feb 04:30 タイ：ＣＰＩ Jan 02Feb 05:00 インド：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 08:00 ポーランド：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 08:00 ハンガリー：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 12:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Dec 02Feb 14:30 カナダ：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 02Feb 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan 02Feb 15:00 米建設支出（商務省） Dec 02Feb 17:00 ブラジル：貿易収支 Jan 02Feb 23:00 韓国：ＣＰＩ Jan ◇イベント 米予算教書 ◇決算予定 Exxon Mobil Corp ◇休場 マレーシア