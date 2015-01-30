［３０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 02 February, 2015--------------------------------------- 1400 １月国内新車販売（自販連、全軽自協） ●海外分● ◇イベント 米予算教書
Tuesday, 03 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 シャープ、パナソニック決算 1500 日本：１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 日本：１０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 5:30 インド中銀金利発表 14:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演
「U.S. and International Economies and Monetary Policy」 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" Wednesday, 04 February, 2015--------------------------------------- 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（仙台） 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（仙台） 1530 日立 第3四半期決算 1600 ソニー 第3四半期決算 ●海外分● ◇イベント 10:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 Thursday, 05 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース)（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：30年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb 15:00 ルー米財務長官が上院金融委員会で講演
Friday, 06 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：５年利付国債（２月債)の発行予定額等） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 日本：１２月景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀金融政策報告 17:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演
Monday, 09 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本：１月貸出・預金動向（日銀） ●海外分● ◇イベント 00:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、１０日まで） 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
Tuesday, 10 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：12月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：１月マネーストック（日銀） ●海外分● ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（イスタンブール、最終日） 13:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Education, Innovation and Economic Growth」 Wednesday, 11 February, 2015---------------------------------------
●海外分● ◇イベント 10:30 英中銀四半期インフレ報告 13:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「Monetary Policy and a a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed」
Thursday, 12 February, 2015--------------------------------------- 0850 日本：１月企業物価指数（日銀） 1500 日本：1月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（１３日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
Friday, 13 February, 2015--------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本：1月投信概況 ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（最終日）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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