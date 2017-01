アジア通貨動向（30日）＝インドルピーやフィリピンペソが堅調

[ソウル 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が堅調に推移。円の上昇につれ高となっている。 インドルピー は月間で米ドルに対し2.1%上昇。資金流入が支援材料とな った。 フィリピンペソ は1.5%高。前日に発表された2014年第4・四半期 の国内総生産(GDP)は前年比6.9%増で、市場予想(6.0%増)を上回った。 ウォン は0.5%上昇。 台湾ドル は株式市場への資金流入を受けて0.7%高となった。 半面、シンガポールドルは1.8%安。月間では7カ月連続での下落となった。トム ソン・ロイターのデータによると、これはアジア通貨危機時の1998年1月以来の長さ 。28日に中銀が予想外の金融緩和を打ち出したことが引き続き弱材料となっている。 マレーシアリンギも3.5%安。原油安が財政赤字の拡大につながるとの懸念が出て いる。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.84 118.26 +0.36 Sing dlr 1.3509 1.3535 +0.19 Taiwan dlr 31.500 31.512 +0.04 Korean won 1093.60 1093.90 +0.03 Baht 32.70 32.70 +0.02 Peso 44.08 44.11 +0.08 Rupiah 12590.00 12565.00 -0.20 Rupee 61.72 61.86 +0.23 Ringgit 3.6220 3.6285 +0.18 Yuan 6.2505 6.2469 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.84 119.66 +1.54 Sing dlr 1.3509 1.3260 -1.84 Taiwan dlr 31.500 31.718 +0.69 Korean won 1093.60 1099.30 +0.52 Baht 32.70 32.90 +0.63 Peso 44.08 44.72 +1.46 Rupiah 12590.00 12380.00 -1.67 Rupee 61.72 63.03 +2.12 Ringgit 3.6220 3.4965 -3.46 Yuan 6.2505 6.2040 -0.74