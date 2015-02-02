3日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議・閣議後会見 0850 １月マネタリーベース（日銀） 0900 参議院予算委員会 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 １月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1500 東京電力 「原子力安全改革プラン進ちょく報告（２０１４年度第３・四半期）」 ●主な決算発表予定 神戸製鋼、シャープ、三菱自動、ガンホー、パナソニック、三菱ＵＦＪフィナンシャル・ グループ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（月） 02Feb 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Jan 02Feb 12:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Dec 02Feb 14:30 カナダ：製造業ＰＭＩ Jan 02Feb 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 02Feb 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan 02Feb 15:00 米建設支出（商務省） Dec 02Feb 17:00 ブラジル：貿易収支 Jan ◇イベント 米予算教書 ◇決算予定 02 Feb BMO Q4 2014 Exxon Mobil Corp ３日（火） ◇指標 23:00 韓国：ＣＰＩ Jan 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Dec 00:30 豪住宅着工許可件数 Dec 08:00 トルコ：ＣＰＩ Jan 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Dec 11:00 ブラジル：鉱工業生産 Dec 13:30 シンガポール：製造業ＰＭＩ Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米製造業新規受注（商務省） Dec 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Dec 15:30 メキシコ：製造業ＰＭＩ Jan 米自動車販売台数 Jan ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 05:30 インド：中銀金利発表 14:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「U.S. and International Economies and Monetary Policy」 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report" ◇決算予定 Walt Disney Co ◇休場 マレーシア