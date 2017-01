アジア通貨動向（2日）＝韓国ウォンが約1カ月ぶり安値、下落を主導

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア新興国通貨市場では韓国ウォン が下落を主導し、約1カ月ぶり安値で推移している。米国と中国の経済指標が失望を誘う 内容となったことで経済成長への懸念が強まり、アジア域内で金融緩和が行われるとの観 測が高まっている。 ウォン は一時、1ドル=1104.1ウォンと、1月6日以来の安値をつ けた。韓国経済に一部改善の兆しが見える一方、世界経済見通しの悪化を背景に、韓国銀 行(中央銀行)が政策金利を引き下げる可能性があるとの見方が投資家の間で広がってい る。 インドネシアルピア は0.4%下落し、1ドル=1万2715ルピアと、1 月8日以来の安値をつけた。 一方、タイバーツ は上昇。債券市場への資金流入が背景。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「アジアでのさらな る緩和観測が通貨に悪影響を与えている」と指摘。シンガポール金融管理局(MAS、中 銀)が1月28日に政策緩和を実施したことを受けて「緩和観測が広がり、中国も緩和を 続けるとみられる。次は韓国とタイだろう」との考えを示した。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.61 117.52 -0.08 Sing dlr 1.3538 1.3544 +0.04 Taiwan dlr 31.650 31.555 -0.30 Korean won 1100.80 1093.50 -0.66 Baht 32.56 32.73 +0.52 Peso 44.21 44.08 -0.29 Rupiah 12690.00 12665.00 -0.20 Rupee 61.84 61.86 +0.04 *Ringgit 3.6290 3.6280 -0.03 Yuan 6.2593 6.2510 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.61 119.66 +1.74 Sing dlr 1.3538 1.3260 -2.05 Taiwan dlr 31.650 31.718 +0.21 Korean won 1100.80 1099.30 -0.14 Baht 32.56 32.90 +1.04 Peso 44.21 44.72 +1.15 Rupiah 12690.00 12380.00 -2.44 Rupee 61.84 63.03 +1.93 Ringgit 3.6290 3.4965 -3.65 Yuan 6.2593 6.2040 -0.88 *マレーシアは3日まで休場。