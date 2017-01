UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格小幅高、さえない指標などで

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 116*01.50=2.2569% 前営業日終盤 116*27.50=2.2229% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 105*05.50=1.6743% 前営業日終盤 105*16.00=1.6390% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*09.75=1.1869% 前営業日終盤 100*15.00=1.1531% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*02.00=0.4684% 前営業日終盤 100*03.00=0.4527% 2日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。30年債利回りは過去最低水準近 くで推移した。予想を下回る経済指標や株価の不安定が値動きが国債相場の下支えとなっ た。全般的には薄商いのなか、上下に振れる展開だった。 10年債 は3/32高、利回りは1.669%。30年債 は 6/32高、利回りは2.250%。 12月の個人消費支出は前月比0.3%減と、前月の0.5%増からマイナスに転じ 、2009年9月以来の大幅な落ち込みとなった。1月の米供給管理協会(ISM)製造 業景気指数も53.55と、前月の55.1から低下、市場予想の54.5を下回った。 ユーロ圏経済のデフレをめぐる懸念やギリシャのチプラス新政権に対する不安も米国 債の買い要因になったという。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが算出する指数によると、米国債の1月のリ ターンは2.88%と、3.54%だった2008年12月以来の高い伸びとなった。相 場は利食い売りで一時的に下げる場面もみられたものの、「小休止は自然な流れで、利回 りが低下する傾向に変わりはない」(LBWのカール・ヘリング氏)という。 当初の下げについては、月初に当たりファンドマネジャーが資金を債券から株式に振 り向けたことや、今月行われる社債発行に備える動きも影響したとみられている。 アップル はこの日、予想を上回る65億ドルの社債をローンチした Tボンド先物3月限 は14/32安の150─27/32。 Tノート先物3月限 は1.50/32高の130─29.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (-0.75)