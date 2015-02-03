4日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 衆議院予算委員会（経済・外交等の集中審議） 1030 １２月毎月勤労統計（厚労省） 1030 岩田日銀副総裁講演（仙台） 1400 岩田日銀副総裁会見（仙台） ●主な決算発表予定 三井物産、富士重工業、ＪＸホールディングス、三菱重工業、 三菱ケミカルホールディングス、ソニー、ヤフー、トヨタ自動車、日立製作所 花王、マツダ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月３日（火） ◇指標 03Feb 08:00 トルコ：ＣＰＩ Jan 03Feb 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Dec 03Feb 11:00 ブラジル：鉱工業生産 Dec 03Feb 13:30 シンガポール：製造業ＰＭＩ Jan 03Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 03Feb 15:00 米製造業新規受注（商務省） Dec 03Feb 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Dec 03Feb 15:30 メキシコ：製造業ＰＭＩ Jan 03Feb 米自動車販売台数 Jan ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 14:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「U.S. and International Economies and Monetary Policy」 15:00 ルー米財務長官が下院歳入委員会で予算教書について証言 17:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report" ◇決算予定 Walt Disney Co ◇休場 マレーシア ２月４日（水） ◇指標 04Feb ロシア：サービス部門ＰＭＩ Jan 04Feb 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Jan 04Feb 02:30 香港：ＰＭＩ Jan 04Feb 05:00 インド：サービスＰＭＩ Jan 04Feb 07:15 南ア：ＰＭＩ Jan 04Feb 08:00 アイスランド：中銀金利発表 04Feb 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Dec 04Feb 10:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 04Feb 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 04Feb 12:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Jan 04Feb 12:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Jan 04Feb 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan 04Feb 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 04Feb 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 04Feb 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan ◇イベント 00:00 ウィーラーＮＺ中銀総裁が講演 08:30 ユンケル欧州委員長、ギリシャのチプラス首相と会談 10:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 15:00 パウエルＦＲＢ理事が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） ◇決算予定 General Motors Co