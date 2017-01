アジア通貨動向（3日）＝堅調、リスク志向回復　豪利下げで上値は限定的

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨市場は上昇。リスク 志向の回復が背景。ただ、 オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)の利下げを受 けて域内での政策緩和観測がさらに強まり、アジア通貨の上昇は限定的となっている。 インドネシアルピア はアウトパフォーム。ギリシャ債務問題解決への期待か ら世界的にリスク志向が高まり、より高い利回りを求める投資家がルピアを支えた。 台湾ドル は、株式市場への資金流入を受けて上昇。 韓国ウォン は円に追随して上昇した。輸出業者の決済需要も背景。 一方、シンガポールドル はRBAの利下げ発表後に下落した。 アナリストによると、RBAの利下げは、成長支援やデフレ回避のためアジアや他の 地域の中銀が金融緩和に踏み切るとの観測を高めた。 ナショナル・オーストラリア銀行(香港)の市場戦略部門責任者、クリスティー・タ ン氏は、RBAも今年に入って予想外の緩和に踏み切った中銀の1つとなったとし、アジ アの他の中銀も同様の措置を取る可能性が高いとの考えを示した。 *0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.98 117.58 +0.51 Sing dlr 1.3521 1.3515 -0.04 Taiwan dlr 31.530 31.685 +0.49 Korean won 1097.30 1103.30 +0.55 Baht 32.51 32.58 +0.20 Peso 44.09 44.16 +0.16 Rupiah 12610.00 12682.00 +0.57 Rupee 61.70 61.80 +0.15 *Ringgit 3.6290 3.6280 -0.03 Yuan 6.2570 6.2597 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.98 119.66 +2.29 Sing dlr 1.3521 1.3260 -1.93 Taiwan dlr 31.530 31.718 +0.60 Korean won 1097.30 1099.30 +0.18 Baht 32.51 32.90 +1.20 Peso 44.09 44.72 +1.43 Rupiah 12610.00 12380.00 -1.82 Rupee 61.70 63.03 +2.16 Ringgit 3.6290 3.4965 -3.65 Yuan 6.2570 6.2040 -0.85 *マレーシアは休場。