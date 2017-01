米金融・債券市場＝利回り急上昇、ギリシャ債務協議への期待や原油価格上昇で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 113*03.50=2.3826% 前営業日終盤 116*01.50=2.2569% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 104*02.50=1.7932% 前営業日終盤 105*05.50=1.6743% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 99*25.75=1.2905% 前営業日終盤 100*09.75=1.1869% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時23分 99*31.25=0.5118% 前営業日終盤 100*02.00=0.4684% 3日の米金融・債券市場では、米国債利回りが大幅上昇した。ギリシャ新政権が債務 協議で債権団と合意に達するとの期待に加え、原油価格が一段と回復したことで、安全資 産とされる米国債の投資妙味が低下した。 指標10年債 利回りは11ベーシスポイント(bp)近く上昇し1.7 81%をつけた。1日の上昇幅としては2013年11月以来の大きさとなる見込み。 Tボンド先物3月限 は1━18/32安の149─09/32。 Tノート先物3月限 は27.50/32安の130─2/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (+0.25)