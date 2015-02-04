5日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 参院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 自民党財政再建に関する特命委員会 1515 自民党政調会長会見 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●主な決算発表予定 三菱地所、旭化成、東レ、伊藤忠商事、スズキ、タカタ、マクドナルド、ＪＴ、 武田、ルネサス、ニコン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月４日（水） ◇指標 04Feb : ロシア：サービス部門ＰＭＩ Jan 04Feb 05:00 インド：サービスＰＭＩ Jan 04Feb 07:15 南ア：ＰＭＩ Jan 04Feb 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Jan 04Feb 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Dec 04Feb 10:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 04Feb 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 04Feb 12:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Jan 04Feb 12:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Jan 04Feb 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan 04Feb 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 04Feb 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 04Feb 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan ◇イベント 08:30 ユンケル欧州委員長、ギリシャのチプラス首相と会談 10:30 ポーランド：中銀金利発表 Feb 15:00 パウエルＦＲＢ理事が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済について講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） ◇決算予定 General Motors Co ２月５日（木） ◇指標 05Feb 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Dec 05Feb 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Dec 05Feb 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan 05Feb 13:30 米貿易収支（商務省） Dec 05Feb 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 05Feb 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4 ◇イベント 10:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb 15:00 ルー米財務長官が上院金融委員会で証言 ギリシャ議会招集 ◇決算予定 05 Feb AMC Q4 2014 Twitter Inc BNP Paribas Daimler Volvo