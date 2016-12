アジア通貨動向（4日）＝堅調、原油反発でマレーシアリンギの上げ目立つ

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア通貨市場は、リスク志向の高まりを受 け、おおむね堅調となった。マレーシアリンギ は、原油価格の大幅反発を背景に 対ドルで一時2.3%上昇し、約3週間ぶり高値をつけた。 原油価格はここ4営業日で約20%上昇。原油の純輸出国であるマレーシアの経常収 支や財政収支が、原油安により悪化するとの懸念が和らいだ。 ギリシャ情勢への警戒感が後退するなか、他のアジア通貨も堅調となった。 韓国ウォン は、輸出業者の決済需要がストップロスのドル売りを招き、 上昇した。 大宇造船海洋 が2億ドルの受注を獲得したことで、ウォン需要が増える との観測が高まった。 ただ、当局がウォン高抑制に向け介入を行うとの警戒感が広がっている。 インドネシアルピア も国内債券市場への資金流入から上昇。ただ、市場関係 者によると中銀が介入に動いたもようで、一時の上げを削った。投資家は国内総生産(G DP)統計の発表をあすに控え、様子見姿勢となっている。 *0505GMT(日本時間午後2時5分)時点のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 117.75 117.59 -0.14 Sing dlr 1.3441 1.3465 +0.18 Taiwan dlr 31.414 31.623 +0.67 Korean won 1085.90 1097.40 +1.06 Baht 32.56 32.63 +0.21 Peso 44.04 44.14 +0.22 Rupiah 12602.00 12650.00 +0.38 Rupee 61.63 61.76 +0.21 Ringgit 3.5460 3.6280 +2.31 Yuan 6.2490 6.2581 +0.15 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.75 119.66 +1.62 Sing dlr 1.3441 1.3260 -1.35 Taiwan dlr 31.414 31.718 +0.97 Korean won 1085.90 1099.30 +1.23 Baht 32.56 32.90 +1.04 Peso 44.04 44.72 +1.54 Rupiah 12602.00 12380.00 -1.76 Rupee 61.63 63.03 +2.27 Ringgit 3.5460 3.4965 -1.40 Yuan 6.2490 6.2040 -0.72