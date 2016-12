UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債が終盤に上昇、ＥＣＢがギリシャ国債の担保受け入れ停止

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 114*02.00=2.3413% 前営業日終盤 113*00.00=2.3874% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 104*16.00=1.7470% 前営業日終盤 104*01.00=1.7983% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.00=1.2435% 前営業日終盤 99*25.50=1.2922% 2年債 (指標銘柄) 米東部時17時04分 100*01.00=0.4841% 前営業日終盤 99*31.00=0.5158% 4日の米金融・債券市場では、米国債が引けにかけて買われ、当初のマイナスからプ ラスに転じた。欧州中央銀行(ECB)が域内銀行に融資する際、ギリシャ国債を担保と して受け入れない方針を示したことが材料となった。 終盤の取引で指標10年債 は10/32高、利回りは3.5ベーシスポ イント(bp)低下の1.745%。利回りは一時1.846%と1週間半ぶりの水準に 上昇する場面も見られた。 ECBの発表を受け、米国債や独連邦債などへの買いが進んだ。市場では、ギリシャ のチプラス新政権が推し進める債務条件の再交渉がうまく行かないのではないかとの懸念 が広がった。 独連邦債先物 は一時158.52まで下げていたが、その後は前日比ほぼ変 わらずとなる158.89まで戻した。 米国債相場は当初軟調に推移。中国の追加緩和などを受け、質への逃避の動きが後退 したという。 中国は、全ての商業銀行を対象に預金準備率を50ベーシスポイント(bp)引き下 げた。銀行の貸し出しを促し、減速する景気を下支えするのが狙い。業界全体を対象とす る預金準備率の引き下げは2012年5月以来約2年半ぶりで5日から実施する。 ただその後は原油の反落で下げ渋る展開となり、ギリシャが3月にも資金枯渇に陥る 恐れがあるとブルームバーグが報じたことも買い戻しを誘った。引けにかけてECBがギ リシャ国債を担保として受け入れない方針を示し、相場はプラスに転じた。 Tボンド先物3月限 は5/32高の149─14/32。 Tノート先物3月限 は2/32安の130。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (unch