アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、中国の預金準備率引き下げで下押し圧力

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場は、大半が下落した。中国人 民銀行(中央銀行)が2012年5月以来初めて、全ての商業銀行を対象に預金準備率を 引き下げたため、アジアの中央銀行の追加緩和観測が強まることになる。 また、欧州中央銀行(ECB)がギリシャ国債を担保として受け入れない方針を示し 、リスクセンチメントが後退した。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンのアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ 氏は中国の預金準備率引き下げで、「アジア域内の中銀に対する追加緩和期待が強まり、 アジア通貨には下押し圧力がかかる」と指摘した。 中国人民銀は人民元の対ドル基準値 を元安方向に設定。人民元は下落して いる。また、マレーシアリンギ がアンダーパフォームしている。 *0132GMT(日本時間午前10時32分)時点のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 117.24 117.28 +0.03 Sing dlr 1.3476 1.3485 +0.07 Taiwan dlr 31.360 31.473 +0.36 Korean won 1088.10 1084.10 -0.37 Baht 32.61 32.62 +0.03 Peso 44.14 44.11 -0.07 Rupiah 12650.00 12620.00 -0.24 Rupee 61.75 61.75 0.00 Ringgit 3.5785 3.5625 -0.45 Yuan 6.2560 6.2477 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.24 119.66 +2.06 Sing dlr 1.3476 1.3260 -1.60 Taiwan dlr 31.360 31.718 +1.14 Korean won 1088.10 1099.30 +1.03 Baht 32.61 32.90 +0.89 Peso 44.14 44.72 +1.31 Rupiah 12650.00 12380.00 -2.13 Rupee 61.75 63.03 +2.07 Ringgit 3.5785 3.4965 -2.29 Yuan 6.2560 6.2040 -0.83